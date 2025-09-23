Россия
Российские подростки запустили ракетницу в лицо сверстнику во время ссоры

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Челябинске подростки запустили ракетницу в лицо сверстнику во время ссоры. Юноша получил тяжелую травму и может ослепнуть. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мать пострадавшего россиянина рассказала, что тот гулял по Южноуральской улице. К нему подошли четверо знакомых и позвали «поговорить». Один из подростков достал ракетницу и выстрелил старшекласснику в лицо.

По сведениям родительницы, полгода назад между юношей и нападавшим произошла ссора, тогда конфликт удалось уладить мирно.

Подросток после инцидента получил контузию глаза и ожоги, ему сделали операцию. Как утверждает мать, он лишился бровей и ресниц.

Мать нападавшего школьника не принесла семье никаких извинений. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки-самокатчики избили прохожих прутьями из-за замечания.

