В России испытали облегченный «Оберег» для бойцов

«Ростех» испытал облегченный штурмовой бронежилет «Оберег»

Завод «Октава» госкорпорации «Ростех» провел испытания облегченной версии штурмового бронежилета «Оберег» с классом защиты Бр4+. Об этом сообщила госкорпорация.

Отмечается, что специалисты снизили вес изделия благодаря современным материалам в основе бронеплиты. В максимальной комплектации бронежилет весит 8,5 килограмма при площади защиты бойца 70 квадратных дециметров.

«Новая плита имеет класс защиты Бр4, при этом обеспечена повышенная стойкость против боеприпасов 5,45×39 миллиметров (7Н24), 5,56×45 миллиметров (M855) и 7,62×54 миллиметра (57-Н-323С). Также доказана стойкость против единичных попаданий бронебойного винтовочно-пулеметного боеприпаса (Б32)», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» подчеркнули, что показатели стойкости «Оберега» приближают его к уровню защиты Бр5. Изделие испытали в ходе презентации. Бронеплита нового «Оберега» выдержала обстрелы боеприпасами калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также попадания из оружия калибра НАТО — .223 (5,56х45 миллиметров) и .308 (7,62х51 миллиметр). Кроме того, специалисты подорвали боеприпас мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненный металлическими шариками. Боевые элементы не смогли пробить бронежилеты.

Ранее в сентябре стало известно, что палитру цветов «Оберега-СН» расширили. Бронежилет скрытого ношения выпускают в черном, синем и бежевом вариантах, что повысит незаметность ношения в зависимости от предпочитаемой одежды.