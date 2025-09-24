Силовые структуры
11:49, 24 сентября 2025Силовые структуры

Бухгалтер российской больницы поплатилась за созданную систему премий

В Иркутской области осудили экс-бухгалтера больницы за мошенничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Иркутской области осудили экс-бухгалтера больницы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2020-го по 2023 год подсудимая, являясь бухгалтером в районной больнице, систематически начисляла сотрудникам необоснованные выплаты из бюджета. Затем просила коллег вернуть их на расчетный счет, после чего распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей.

Суд приговорил ее к трем с половиной годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что вскрыта схема с фиктивными браками на десятки миллионов рублей с участниками СВО.

