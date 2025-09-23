Вскрыта схема с фиктивными браками на десятки миллионов рублей с участниками СВО

В Нижневартовске ОПГ похитила 30 млн руб. на фиктивных браках с участниками СВО

В Нижневартовске взяли под стражу пятерых жителей, наживающихся на схеме с фиктивными браками с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступной группе вменяют части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в 2024 году жительница Нижневартовска вместе с сообщниками стала убеждать одиноких мужчин заключать контракты на службу в зоне СВО, после чего с ними оформлялись фиктивные браки и доверенности, которые позволяли присваивать выплаты. Всего ОПГ смогла получить около 30 миллионов рублей.

Во время расследования выяснилось, что организатор схемы и раньше совершала преступления. В 2022-2024 годы она находила людей, которые не могли оплатить долги по коммунальным платежам и предлагала им помощь в решении проблемы. В результате жильцов переселяли в квартиры, которые были значительно дешевле, а разницу не выплачивали.

Ранее сообщалось, что наладившие поток мигрантов на Камчатку иностранцы попытались сбежать из страны.