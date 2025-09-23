Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 23 сентября 2025Силовые структуры

Вскрыта схема с фиктивными браками на десятки миллионов рублей с участниками СВО

В Нижневартовске ОПГ похитила 30 млн руб. на фиктивных браках с участниками СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижневартовске взяли под стражу пятерых жителей, наживающихся на схеме с фиктивными браками с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступной группе вменяют части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в 2024 году жительница Нижневартовска вместе с сообщниками стала убеждать одиноких мужчин заключать контракты на службу в зоне СВО, после чего с ними оформлялись фиктивные браки и доверенности, которые позволяли присваивать выплаты. Всего ОПГ смогла получить около 30 миллионов рублей.

Во время расследования выяснилось, что организатор схемы и раньше совершала преступления. В 2022-2024 годы она находила людей, которые не могли оплатить долги по коммунальным платежам и предлагала им помощь в решении проблемы. В результате жильцов переселяли в квартиры, которые были значительно дешевле, а разницу не выплачивали.

Ранее сообщалось, что наладившие поток мигрантов на Камчатку иностранцы попытались сбежать из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил ночной налет дронов ВСУ на Москву

    Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

    Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе

    В Казани вслед за другими городами объявили угрозу атаки БПЛА

    Названа причина пробуждения с плохим запахом изо рта

    В Киеве решили не ждать чудес

    Фура взорвалась после массового ДТП на российской трассе

    Российский регион недополучит десятки миллиардов рублей доходов

    Россиянка решила проверить состояние заболевшей ОРВИ дочери и нашла ее мертвой в комнате

    Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости