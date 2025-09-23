Наладившие поток мигрантов в российский регион иностранцы попытались сбежать

На Камчатке МВД и ФСБ перекрыли канал миграции через поддельные документы

На Камчатке сотрудники МВД и ФСБ перекрыли канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, иностранцы подделывали документы, разрешающие находиться на территории России. Выявлено девять граждан Узбекистана в возрасте от 23 до 47 лет, которые воспользовались услугой. За подложные чеки-ордера об оплате патентов, которые давали право находиться на территории страны, они заплатили от 32 до 45 тысяч рублей. Схема вскрылась во время проверки документов.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ. Мигрантов поместили в центр временного содержания.

По данным ТАСС, организаторы канала миграции попытались выехать в республику Центральной Азии, однако были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция пресекла крупный канал нелегальной миграции.