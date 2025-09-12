Силовые структуры
07:43, 12 сентября 2025

Полиция пресекла в российском городе крупный канал нелегальной миграции

В Петербурге полиция пресекла канал нелегальной миграции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция перекрыла канал нелегальной миграции. Возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, с 2020 года сообщники из числа руководителей крупной консалтинговой компании устраивали мигрантов в качестве работников своих фирм. На деле же иностранцы нелегально работали на стройках, в клининговых компаниях и в сервисах доставки.

Фиктивные документы никакой юридической силы заведомо не имели, однако могли служить формальным основанием для принятия решения миграционными подразделениями о продлении сроков действия трудовых патентов и сроков временного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации.

Полиция провела порядка 60 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных им фирм.

Ранее в Москве прошел рейд по выявлению незаконной миграции. Более 80 нелегалов обнаружили в одном из столичных хостелов на улице 50 лет Октября.

    Все новости