Полиция пресекла в российском городе крупный канал нелегальной миграции

В Петербурге полиция пресекла канал нелегальной миграции

В Санкт-Петербурге полиция перекрыла канал нелегальной миграции. Возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, с 2020 года сообщники из числа руководителей крупной консалтинговой компании устраивали мигрантов в качестве работников своих фирм. На деле же иностранцы нелегально работали на стройках, в клининговых компаниях и в сервисах доставки.

Фиктивные документы никакой юридической силы заведомо не имели, однако могли служить формальным основанием для принятия решения миграционными подразделениями о продлении сроков действия трудовых патентов и сроков временного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации.

Полиция провела порядка 60 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных им фирм.

Ранее в Москве прошел рейд по выявлению незаконной миграции. Более 80 нелегалов обнаружили в одном из столичных хостелов на улице 50 лет Октября.