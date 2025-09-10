Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

Более 80 нелегалов нашли в хостеле в Москве после гибели футболиста в Щелково

Следователи провели в Москве рейд по выявлению незаконной миграции и обнаружили в одном из столичных хостелов на улице 50 лет Октября более 80 нелегалов. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

«В ходе обследования помещения проверено не менее 1000 иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства.

Постояльцев хостела также проверяют на причастность к совершению преступлений против общественной безопасности и государственной власти. Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Проверки начались после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

19 августа стало известно, что российский футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич впал в кому после драки. По информации источника, причиной стал конфликт футболиста с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. По словам очевидцев, сначала спортсмен и зачинщики драки вышли в туалет, а через пару минут на улице началась потасовка. Ерошевича атаковали несколько человек, и после одного удара сзади он упал головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили избивать.

В результате драки спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. 23 августа появилась информация о том, что спасти спортсмена не удалось, он скончался в больнице.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, однако после смерти футболиста дело переквалифицировали. Теперь расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

24 августа стало известно, что задержаны четверо участников нападения на футболиста. Последним задержанным нападавшим оказался 32-летний мужчина. Ему уже предъявили обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В Госдуме предложили выдворять мигрантов сразу после конца работ

Депутат Госдумы Андрей Луговой ранее высказывал мнение, что позиция по мигрантам в России должна быть следующей: «приехал, отработал, домой».

По словам Лугового, семьям трудовых мигрантов в России не место. «Нелегалов — выдворять сразу после выявления. Остановить бесконтрольный въезд в Россию семей трудовых мигрантов (...) Практику бездумной миграции давно пора прекращать», — подытожил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в свою очередь, заявлял, что в России не собираются отменять нормы по свободному перемещению рабочей силы между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но в нелегальной миграции нужно навести порядок и добиваться от приезжих законопослушности. Он добавил, что нелегальные мигранты в России не перебираются через границу, а просто просрочили сроки своего пребывания в стране.

В августе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался, что новые нормы в сфере миграционной политики, принятые Госдумой, создали систему, препятствующую нелегальной миграции. В пример спикер Госдумы привел данные МВД, согласно которым за первые шесть месяцев 2025 года число выявленных преступлений в сфере нелегальной миграции выросло на 7,2 процента. Кроме того, на 27,9 процента выросло число пресеченных фактов нарушения иностранцами правил въезда в Россию и пребывания на ее территории.