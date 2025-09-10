Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 10 сентября 2025Россия

Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

Более 80 нелегалов нашли в хостеле в Москве после гибели футболиста в Щелково
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следователи провели в Москве рейд по выявлению незаконной миграции и обнаружили в одном из столичных хостелов на улице 50 лет Октября более 80 нелегалов. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

«В ходе обследования помещения проверено не менее 1000 иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ведомства.

Постояльцев хостела также проверяют на причастность к совершению преступлений против общественной безопасности и государственной власти. Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Проверки начались после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

19 августа стало известно, что российский футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич впал в кому после драки. По информации источника, причиной стал конфликт футболиста с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. По словам очевидцев, сначала спортсмен и зачинщики драки вышли в туалет, а через пару минут на улице началась потасовка. Ерошевича атаковали несколько человек, и после одного удара сзади он упал головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили избивать.

В результате драки спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. 23 августа появилась информация о том, что спасти спортсмена не удалось, он скончался в больнице.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, однако после смерти футболиста дело переквалифицировали. Теперь расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

24 августа стало известно, что задержаны четверо участников нападения на футболиста. Последним задержанным нападавшим оказался 32-летний мужчина. Ему уже предъявили обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В Госдуме предложили выдворять мигрантов сразу после конца работ

Депутат Госдумы Андрей Луговой ранее высказывал мнение, что позиция по мигрантам в России должна быть следующей: «приехал, отработал, домой».

По словам Лугового, семьям трудовых мигрантов в России не место. «Нелегалов — выдворять сразу после выявления. Остановить бесконтрольный въезд в Россию семей трудовых мигрантов (...) Практику бездумной миграции давно пора прекращать», — подытожил он.

Материалы по теме:
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024
«Они могут остаться надолго» Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
«Они могут остаться надолго»Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
23 августа 2024
«Это настоящие рассадники ваххабитов» Сотрудники Wildberries — об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах
«Это настоящие рассадники ваххабитов»Сотрудники Wildberries — об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах
11 сентября 2024

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в свою очередь, заявлял, что в России не собираются отменять нормы по свободному перемещению рабочей силы между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но в нелегальной миграции нужно навести порядок и добиваться от приезжих законопослушности. Он добавил, что нелегальные мигранты в России не перебираются через границу, а просто просрочили сроки своего пребывания в стране.

В августе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался, что новые нормы в сфере миграционной политики, принятые Госдумой, создали систему, препятствующую нелегальной миграции. В пример спикер Госдумы привел данные МВД, согласно которым за первые шесть месяцев 2025 года число выявленных преступлений в сфере нелегальной миграции выросло на 7,2 процента. Кроме того, на 27,9 процента выросло число пресеченных фактов нарушения иностранцами правил въезда в Россию и пребывания на ее территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

    Трамп призвал казнить убийцу беженки с Украины

    Пугачева объяснила запрет на въезд в Латвию Орбакайте фразой «попалась под руку»

    Тайну Windows раскрыли спустя 30 лет

    Селена Гомес пожаловалась на болезнь пожилых людей

    Китайцы потратили в VK Рекламе более миллиарда рублей за полгода

    Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена

    Польский рынок акций упал после инцидента с беспилотниками

    Москвичам пригрозили «самой страшной бедой» из-за закона о мигрантах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости