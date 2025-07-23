В Госдуме фразой из трех слов описали позицию по мигрантам

Депутат Госдумы Луговой о мигрантах в России: Приехал, отработал, домой

Позиция по мигрантам в России должна быть следующей: «приехал, отработал, домой». Этой фразой из трех слов решение проблемы описал в Telegram депутат Госдумы Андрей Луговой.

По словам Лугового, семьям трудовых мигрантов в России не место.

«Нелегалов — выдворять сразу после выявления. Остановить бесконтрольный въезд в Россию семей трудовых мигрантов (...) Практику бездумной миграции давно пора прекращать», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в российском городе дети нелегальных мигрантов надругались над 4-летней девочкой.