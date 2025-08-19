Россия
09:21, 19 августа 2025Россия

Володин перечислил первые результаты новых законов в миграционной сфере

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Новые нормы в сфере миграционной политики, принятые Госдумой (ГД), создали систему, препятствующую нелегальной миграции. Первые результаты изменений перечислил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, с 2024 года депутаты приняли 21 федеральный закон, направленный на регулирование миграции. Анализ их в правоприменительной практике говорит о работе новых мер. В пример спикер Госдумы привел данные МВД, согласно которым за первые шесть месяцев 2025 года число выявленных преступлений в сфере нелегальной миграции выросло на 7,2 процента. Кроме того, на 27,9 процента выросло число пресеченных фактов нарушения иностранцами правил въезда в Россию и пребывания на ее территории.

«За этот период количество выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6 процента, видов на жительство — уменьшилось на 32,2 процента. В первом полугодии из нашей страны депортировано на 17 процентов больше мигрантов-нарушителей, чем за аналогичный период прошлого года», — написал Володин.

Кроме того, у 781 человека прекращено приобретенное гражданство, добавил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий въезд в Россию мигрантам, осужденным за тяжкие преступления. Кроме того, принятие документа позволит выдворять с территории страны их родственников.

    Все новости