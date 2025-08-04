В Госдуме предложили наказывать родственников мигрантов-преступников

Депутат Миронов: Родственников мигрантов-преступников нужно выдворять из России

Из России необходимо выдворять родственников мигрантов, которые были осуждены за совершение тяжких преступлений, соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет 360.ru.

Документ, по его словам, предполагает, что въезд в Россию запретят тем иностранцам, которые совершили тяжкие преступления на территории страны или за ее пределами. Это будет происходить вне зависимости от снятия и погашения судимости, добавил Миронов и выразил мнение, что инициатива поможет снизить число правонарушений.

«К огромному сожалению, криминальное прошлое выходцев из стран Средней Азии для наших правоохранительных органов является тайной за семью печатями. Никто толком не знает, чем занимались или запятнали себя мигранты у себя на родине до приезда в Россию», — сказал парламентарий.

Миронов также предложил выдворять из страны семейные кланы. Однако он не уточнил, внесен ли соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее Минтруд предложил не брать на работу мигрантов без знания русского языка. При этом под действие документа не подпадают страны, поставляющие в России большинство мигрантов, — Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.