В России отреагировали на призыв выдворять мигрантов сразу после конца работ

Депутат Затулин: От мигрантов нужно добиваться законопослушного поведения

В России не собираются отменять нормы по свободному перемещению рабочей силы между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но в нелегальной миграции нужно навести порядок и добиваться от приезжих законопослушности, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так в разговоре с «Лентой.ру» политик прокомментировал призыв депутата Андрея Лугового выдворять мигрантов сразу после окончания работ, а также запретить приезд в страну их семьям.

«Есть у нас нормы, по которым люди приезжают сюда. Есть эти нормы для тех, кто состоит в Евразийском экономическом союзе — свобода перемещения капиталов, товаров, рабочей силы. Эти нормы мы не собираемся отменять. Порядок должен быть наведен, нелегальная миграция должна быть сокращена и уничтожена как таковая», — сказал Затулин.

Он добавил, что нелегальные мигранты в России не перебираются через границу, а просто просрочили сроки своего пребывания в стране.

Или они должны уехать, или нужно им эти сроки продлить, что, собственно, президент и предложил, отложив применение всяких мер в отношении нелегальной миграции до сентября месяца. Этого депутат Луговой, видимо, не знает, поэтому он об этом не говорит Константин Затулин депутат

Он также отметил, что приезд мигрантов вместе с женами благотворно влияет на их законопослушность.

А все время изгаляться по поводу мигрантов, изобретать всякие новые строгости и все остальное, на это большого ума не надо. Добиваться законопослушного поведения и всего остального, на это надо умение, а не просто постоянные наезды и постоянные призывы к тому, чтобы сжить со свету их или жен Константин Затулин депутат

Ранее Луговой заявлял о том, что позиция по мигрантам в России должна быть следующей: «приехал, отработал, домой». По его словам, семьям трудовых мигрантов в России не место. «Практику бездумной миграции давно пора прекращать», - считает депутат.

В ЕАЭС входят пять государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

