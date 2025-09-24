Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:27, 24 сентября 2025Экономика

Coca-Cola может лишиться права на товарный знак в России

Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России в октябре 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamed Mohtashami pouya / Unsplash

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может лишиться права на товарный знак в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ознакомилось с электронной базой Роспатента. Согласно документам, срок истекает 31 октября. При этом отмечается, что правообладатель не раз продлевал действие знака в стране, последний раз соответствующая процедура проводилась в 2015 году.

Ранее в Свердловской области образовалась внушительная свалка из десятков упаковок неиспользованных бутылок американской газировки Coca-Cola. Находку обнаружили в городе Березовский, в полях возле одной из местных теплоцентралей (ТЭЦ). Неизвестные выбросили в пустырь сотни пластиковых бутылок Coca-Cola.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    Раскрыты главные составляющие отличного секса

    Европе подобрали оружие против российских Т-72

    Мужчина решил увеличить пенис и не пережил операцию

    В МИД назвали угрожающие последствия милитаризации Германии

    Британский аналитик оценил состояние российской экономики

    На Западе заявили о зависимости ЕС от России

    Наводивший ракеты ВСУ на сослуживцев российский солдат объявлен в розыск

    Россиян предупредили о скрытых рисках чая

    Водителям назвали точную дату для смены резины на зимнюю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости