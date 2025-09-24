Coca-Cola может лишиться права на товарный знак в России

Coca-Cola может потерять право на товарный знак в России в октябре 2025 года

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может лишиться права на товарный знак в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ознакомилось с электронной базой Роспатента. Согласно документам, срок истекает 31 октября. При этом отмечается, что правообладатель не раз продлевал действие знака в стране, последний раз соответствующая процедура проводилась в 2015 году.

Ранее в Свердловской области образовалась внушительная свалка из десятков упаковок неиспользованных бутылок американской газировки Coca-Cola. Находку обнаружили в городе Березовский, в полях возле одной из местных теплоцентралей (ТЭЦ). Неизвестные выбросили в пустырь сотни пластиковых бутылок Coca-Cola.