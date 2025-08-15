В России обнаружили «кокакольные поля»

В Свердловской области образовалась свалка из десятков упаковок Coca-Cola

В Свердловской области образовалась внушительная свалка из десятков упаковок неиспользованных бутылок американской газировки Coca-Cola. Об этом сообщает Telegram-канал «Березовский. Сила_БГО».

Находку обнаружили в городе Березовский, в полях возле одной из местных теплоцентралей (ТЭЦ). Неизвестные выбросили в пустырь сотни пластиковых бутылок Coca-Cola. Отмечается, что массовую партию газировки, судя по информации на этикетках, завезли в Россию из Азербайджана. «Мы в кокакольнике», — написал читатель Telegram-канала.

Член Общественной палаты Дмитрий Чукреев предположил, что выбросить десятки упаковок мог «какой-то предприниматель из Азербайджана» на фоне обострения торгово-экономических отношений с РФ из-за рейда силовиков в Екатеринбурге в конце июня. «От товара (упаковок Coca-Cola — прим. «Ленты.ру»), видимо, просто избавились, чтобы не было претензий. Ведь его продавать нельзя», — допустил общественник.

Coca-Cola покинула российский рынок после начала боевых действий на Украине. С тех пор официальные поставки этого газированного напитка в РФ запрещены, а продукция поставляется в страну через параллельный импорт в том числе из Азербайджана. Во второй половине марта 2025 года сообщалось, что российским торговым сетям стали предлагать напиток под брендом Coca-Cola, который разливает зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании». Главным же условием для полноценного возвращения американского бренда в России аналитики называли отмену западных санкций.