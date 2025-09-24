Главком НАТО в Европе высказался о пересмотре присутствия США

Гринкевич: США откорректируют военное присутствие в Европе из-за новых угроз

США намерены скорректировать свое военное присутствие в Европе из-за новых угроз. Об этом заявил главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич, передает Le Monde.

«Вашингтон четко дал понять союзникам: они должны делать больше, поскольку Китай и Индо-Тихоокеанский регион стали серьезной военной угрозой. Это приведет к корректировкам в Европе», — отметил Гринкевич.

По его словам, в настоящее время происходит «глобальный пересмотр американского военного присутствия». Главком подчеркнул, что все корректировки в этом вопросе будут согласованы с союзниками США и не станут для них неожиданностью.

Ранее стало известно, что США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане.