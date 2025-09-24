Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 24 сентября 2025Мир

Главком НАТО в Европе высказался о пересмотре присутствия США

Гринкевич: США откорректируют военное присутствие в Европе из-за новых угроз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

США намерены скорректировать свое военное присутствие в Европе из-за новых угроз. Об этом заявил главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич, передает Le Monde.

«Вашингтон четко дал понять союзникам: они должны делать больше, поскольку Китай и Индо-Тихоокеанский регион стали серьезной военной угрозой. Это приведет к корректировкам в Европе», — отметил Гринкевич.

По его словам, в настоящее время происходит «глобальный пересмотр американского военного присутствия». Главком подчеркнул, что все корректировки в этом вопросе будут согласованы с союзниками США и не станут для них неожиданностью.

Ранее стало известно, что США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Глупые европейцы все купят». Трамп пригрозил России и поддержал Украину. Чего он добивается на самом деле?

    Мать P. Diddy обратилась с просьбой к судье перед вынесением приговора рэперу

    Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет

    «Стрижка после расставания» стала трендом осени

    Егор Крид поселился у Ксении Бородиной

    В России заявили о повышении зарплат у граждан после увеличения МРОТ

    Играющий за испанский клуб российский футболист рассказал об общении с украинцами

    В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником

    Появились подробности о бое с десантниками ВСУ в Черном море

    Мишустин объявил о повышении минимальных зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости