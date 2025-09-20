Мир
22:01, 19 сентября 2025Мир

США захотели вернуть войска в Афганистан

WSJ: США начали переговоры с талибами о возвращении войск в Афганистан
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане. Американские чиновники уже ведут соответствующие переговоры с «Талибаном», пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Чиновники администрации [президента США Дональда] Трампа ведут переговоры с "Талибаном" о восстановлении небольшого военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане», — говорится в сообщении. Уточняется, что авиабаза может стать плацдармом для контртеррористических операций.

Ранее «Талибан» попросил США признать их власть и вернуть здание посольства.

