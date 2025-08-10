Мир
19:21, 10 августа 2025

Талибы попросили признания в Вашингтоне

«Талибан» попросил США признать их власть и вернуть здание посольства
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Правящее в Афганистане движение «Талибан» попросило Соединенные Штаты признать их власть и вернуть им здание посольства в Вашингтоне. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью государственному телевидению рассказал пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.

«Мы запросили у них официальное признание Исламского эмирата Афганистан и также подняли вопрос о передаче нам афганского посольства в Соединенных Штатах. Хотя мы не получили положительного ответа, афганский народ хочет обеспечить свои права», — заявил Моджахед.

Помимо этого, он упомянул, что Россия признала действующие власти страны, поскольку «поняла намерения Афганистана». Моджахед призвал другие государства «предпринять такие же смелые шаги» в отношении талибов.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады. Еще в одном ордере МУС фигурирует имя главы Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани.

