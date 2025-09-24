Забота о себе
24 сентября 2025

Россиянам раскрыли две техники для усиления чувствительности в эрогенных зонах

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Михайлова назвала две техники, которые помогут развить и усилить чувствительность в эрогенных зонах. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Михайловой, пробудить либидо помогут техники из телесно-ориентированной терапии и йоги, направленные на осознание и управление сексуальной энергией. Одной из самых эффективных она назвала так называемый рефлекс оргазма по Вильгельму Райху. Специалистка заверила, что эта техника помогает снять телесные блоки.

Чтобы выполнить ее, нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и глубоко дышать диафрагмой. «Начните волнообразно встряхивать таз мелко, расслаблено, не зажимая ягодицы и одновременно на выдохе издавайте звуки — стон, вздох, рычание. Следите, чтобы лицо не застывало — оно часто удерживает оргастическую волну», — посоветовала сексолог. Она уточнила, что повторять эти действия нужно на протяжении 10-50 минут до появления ощущения тепла и пульсации — это признак снятия телесных блоков.

Вторая рекомендация психолога — исследовать эрогенные зоны, но при этом не стремиться достичь оргазма. Для этого можно использовать перья, масло, дыхание — касаться ими тела надо медленно, осознанно и при возбуждении замедляться. Можно делать в одиночестве или с партнером. По словам Михайловой, эта практика поможет углубить контакт с телом и усилить либидо.

Ранее ученый Габриэль Гутьеррес Оспина из Национального автономного университета Мексики объяснил, какие процессы происходят в организме во время секса. По его словам, во время полового акта в организме вырабатываются так называемые «гормоны счастья», сердцебиение и дыхание учащаются, а кожа становится более чувствительной, поэтому легко реагирует на ласки.

