02:03, 9 сентября 2025Забота о себе

Объяснены происходящие в организме во время секса процессы

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Ученый Габриэль Гутьеррес Оспина из Национального автономного университета Мексики объяснил, какие процессы происходят в организме во время секса. Его слова передает издание UnoTV.

Как отметил Оспина, во время полового акта в организме вырабатываются так называемые «гормоны счастья» (окситоцин, дофамин и вазопрессин), сердцебиение и дыхание учащаются, а кожа становится более чувствительной, поэтому легко реагирует на ласки. Помимо этого, в крови повышается уровень адреналина, норадреналина и кортизола. Что касается последнего, этот гормон провоцирует скачок уровня глюкозы в крови, из-за чего человек чувствует прилив энергии.

Также во время полового акта, по словам Оспины, возникает легкая гипоксия, то есть снижение концентрации кислорода в головном мозге, что повышает его возбудимость. Дополнительно активируются иммунная система и процесс потоотделения. При этом обезвоживание во время секса не наступает, так как почки выделяют гормоны, активирующие систему, удерживающую некоторое количество натрия и воды.

Ранее гинеколог Стефани Казер заявила, что избыток секса вреден для здоровья. По ее словам, чрезмерная половая активность может привести к травмам.

