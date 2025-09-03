Забота о себе
08:30, 3 сентября 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасных последствиях избытка секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Гинеколог Стефани Казер предупредила, что избыток секса вреден для здоровья. Об опасных последствиях частых половых контактов она рассказала изданию Metropoles.

Казер пояснила, что норма секса для каждого человека индивидуальна. «Это должно быть такое количество, которое удовлетворяет обе стороны и при этом не причиняет партнерам ни физических, ни эмоциональных страданий», — заявила она.

Тем не менее, по словам врача, чем больше половых актов за одну ночь и чем меньше отдыха между ними, тем выше риск возникновения проблем со здоровьем. В качестве примера она привела мышечные спазмы и напряжение, особенно часто появляющиеся после оргазма, цистит и вагинальные инфекции, а также травмы гениталий, такие как трещины на слизистых оболочках или перелом пениса.

Ранее сексолог Андрей Булах рассказал о причинах потери интереса к сексу. По его словам, это происходит из-за погружения в родительство.

