Минобороны сообщило о десятках атаковавших Россию беспилотников

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Средства ПВО сбили 70 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дроны были уничтожены над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Крымом и Черным морем.

В отражении атаки были задействованы, в частности, силы Черноморского флота. Об этом рассказал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что Севастополь стал одной из целью ночного налета дронов ВСУ, 16 летательных аппаратов при этом были сбиты.

По данным властей Ростовской области, в результате ночной атаки на регион пострадали два человека, их доставили в больницу. Обломками дронов были повреждены несколько домов в Таганроге.

