Два человека доставлены в больницу после атаки БПЛА ВСУ

Два человека доставлены в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области

Два человека доставлены в больницу после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор российского региона Юрий Слюсарь.

«С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», — сообщил он.

Слюсарь добавил, что в Таганроге при отражении атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких домах. В ряде домов, а также во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА. Эти места были оцеплены.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ пытались ударить по Таганрогу, Мясниковскому, Миллеровскому, Куйбышевскому, Шолоховскому, Тарасовскому и Верхнедонскому районам региона. В станице Базковской вспыхнул частный дом.