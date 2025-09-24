Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:24, 24 сентября 2025Россия

Два человека доставлены в больницу после атаки БПЛА ВСУ

Два человека доставлены в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Два человека доставлены в больницу после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор российского региона Юрий Слюсарь.

«С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», — сообщил он.

Слюсарь добавил, что в Таганроге при отражении атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких домах. В ряде домов, а также во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА. Эти места были оцеплены.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ пытались ударить по Таганрогу, Мясниковскому, Миллеровскому, Куйбышевскому, Шолоховскому, Тарасовскому и Верхнедонскому районам региона. В станице Базковской вспыхнул частный дом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Страны «Большой семерки» обсудили новые санкции против России

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    В России резко ответили Трампу

    Политолог ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

    Шесть человек получили ранения из-за обстрела ВСУ в российском городе

    Зеленский отреагировал на слова Трампа о способности Украины вернуть территории

    В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв газа

    Россиянам раскрыли новые правила блокировки банковских карт

    Молодая тюремщица избежала заключения за секс с преступником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости