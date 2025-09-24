Россия
02:40, 24 сентября 2025Россия

Дом загорелся от удара ВСУ в российском регионе

Слюсарь: Беспилотники атаковали семь муниципалитетов Ростовской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ударить по Таганрогу, Мясниковскому, Миллеровскому, Куйбышевскому, Шолоховскому, Тарасовскому и Верхнедонскому районам Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Уточняется, что атаку отражают силы и средства противовоздушной обороны (ПВО). В станице Базковской (Шолоховский район) вспыхнул частный дом.

К месту случившегося направилась дежурно-спасательная служба. К настоящему момент данные о пострадавших уточняются.

Ранее Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на три российских региона. В небе оказались уничтожены 34 вражеских беспилотника.

Не так давно выяснилось, что при атаке на Москву и Подмосковье украинские войска разработали новую тактику. Дроны во время ударов на столичный регион двигались небольшими группами по два-четыре летательных аппарата. Между тем, раньше ВСУ запускали группы от десяти и более дронов.

