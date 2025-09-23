Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на три российских региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три российских региона за пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram.

По данным министерства, с 14:00 до 19:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Целью украинских войск были объекты на территории Белгородской, Курской и Тульской областей, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что при атаке на Москву и Подмосковье украинские войска использовали новую тактику. Беспилотники, атаковавшие Московский регион с вечера 22 сентября, двигались небольшими группами по два-четыре дрона. При этом раньше ВСУ запускали группы от десяти и более летательных аппаратов.