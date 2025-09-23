Раскрыта новая тактика ВСУ при атаке на Москву

Shot: Беспилотники ВСУ атаковали Москву группами до четырех дронов

При атаке на Москву и Подмосковье Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали новую тактику. Подробности о ней раскрыл Shot в Telegram.

По информации издания, беспилотники, атаковавшие Московский регион с вечера 22 сентября, двигались небольшими группами по два-четыре дрона. При этом раньше ВСУ запускали группы от десяти и более летательных аппаратов.

Канал также выяснил, что в этот раз беспилотники могли запустить из Львовской и Ровенской областей Украины. Подчеркивается, что часть дронов уничтожается еще на границе.

Согласно официальным данным из Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, с момента начала атак ВСУ на подлете к столице уничтожены 44 беспилотника.

Ранее источник журналистов в Минобороны сообщил, что ВСУ использовали в ходе ночной атаки по России воздушные шары. По его данным, они применялись не прицельно. Несли ли шары взрывчатые вещества, не уточняется.