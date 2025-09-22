ВСУ ударили по санаторию в Крыму дронами с фугасными боезарядами. Пострадали 16 человек, есть жертвы. В России обещают возмездие

ВСУ атаковали Крым беспилотниками с фугасными боезарядами, пострадали 16 человек

Вечером в воскресенье, 21 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по югу Крыма. Согласно заявлению Минобороны, под удар, нанесенный беспилотниками с фугасными боезарядами, попали гражданские объекты в курортной зоне полуострова.

Около 19:30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами Минобороны России

Жертвами удара по Крыму, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали. Как уточнили в ФМБА, госпитализация потребовалась 12 пострадавшим, детей среди них нет. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

Что известно об атаке на Крым

В Крыму из-за удара ВСУ повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Кроме того, из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава в районе Ялты.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«На месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Под удар в поселке Форос также попало здание школы. Как уточнял советник главы Крыма Олег Крючков, в здании полностью разрушен актовый зал, а также сильно повреждена библиотека. Ранения, по его словам, получил охранник образовательного учреждения — мужчина выбежал из школы в момент удара, из-за чего осколки от БПЛА посекли его лицо. В понедельник, 22 сентября, учеников школы перевели на дистанционное обучение, сообщила глава Ялты Янина Павленко.

Последствия удара ВСУ сняли на видео

На опубликованных в сети кадрах показали поврежденную ударом ВСУ школу. На них видно разбитые окна, а также поврежденный фасад. При этом несущие конструкции здания уцелели.

«Практически все окна выбило, двор сейчас завален осколками, обломками. Видно, что удар был достаточно мощный», — сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На других фотографиях с места удара показано, что потолок внутри здания школы обрушился. Внутри часть школы полностью разрушена.

В России заявили, что ответят на удар ВСУ по Крыму

Депутат Госдумы Михаил Шеремет пообещал Украине возмездие за нанесенный по полуострову удар. Он назвал случившееся террористическим актом и подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать мирное население не останется безнаказанной.

Возмездие не за горами, и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену Михаил Шеремет депутат Госдумы

Шеремет также указал, что Украина, атакуя курортную зону Крыма, использовала запрещенные методы ведения войны. По его мнению, таким образом украинские военные попытались отыграться за свои поражения на поле боя, «рассчитывая нанести максимальный урон инфраструктуре и добиться колоссального количества жертв среди мирных граждан».

Сенатор Александр Волошин, в свою очередь, назвал атаку ВСУ на Крым актом отчаяния Владимира Зеленского и связал удар с его попыткой остаться у власти и сохранить финансирование стран Запада. «На фоне провалов на военном и дипломатическом фронтах нелегитимные киевские власти снова прибегают к привычным для них методам устрашения мирных граждан», — сказал парламентарий.

После удара по Крыму ВСУ выпустили свыше ста беспилотников по десяти регионам России

По данным Минобороны, в ночь на 22 сентября ВСУ пытались ударить по десяти регионам России с помощью 114 беспилотников. Под удар помимо Крыма попали Ростовская, Белгородская, Астраханская, Брянская, Ярославская, Волгоградская, Курская и Воронежская области, летательные аппараты также перехватили над Черным и Азовским морями.

ВСУ также атаковали Краснодарский край, где силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 беспилотников. В Каневском районе региона из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция, в Славянске-на-Кубани обломки летательных аппаратов упали на жилые дома. О пострадавших не сообщалось.