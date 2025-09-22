Появились данные о состоянии пострадавших при атаках беспилотников в Крыму

Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Форос в Крыму находятся в тяжелом состоянии, двое остаются в реанимации. Такие данные появились в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

По сведениям агентства, всего госпитализация после атаки украинских дронов на школу и санаторий понадобилась 12 гражданам. В состоянии средней тяжести находятся семь человек, в удовлетворительном состоянии один гражданин.

«Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет», — разъяснила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.

По ее информации, операции уже провели четверым раненым.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым вечером 21 сентября. Под удар попали объекты в курортной зоне Фороса, где, как заверили в Минобороны, нет военных объектов.

По последней информации, не удалось спасти трех человек.