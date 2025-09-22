Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 22 сентября 2025Россия

Появились данные о состоянии пострадавших при атаках беспилотников в Крыму

Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму находятся в тяжелом состоянии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Четверо пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Форос в Крыму находятся в тяжелом состоянии, двое остаются в реанимации. Такие данные появились в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

По сведениям агентства, всего госпитализация после атаки украинских дронов на школу и санаторий понадобилась 12 гражданам. В состоянии средней тяжести находятся семь человек, в удовлетворительном состоянии один гражданин.

«Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет», — разъяснила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.

По ее информации, операции уже провели четверым раненым.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым вечером 21 сентября. Под удар попали объекты в курортной зоне Фороса, где, как заверили в Минобороны, нет военных объектов.

По последней информации, не удалось спасти трех человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы первые кадры разрушений в атакованном ВСУ Крыму

    Суперкар Ferrari разорвало пополам на российской трассе

    На панихиде по Кирку признались в любви к русским

    Трамп задумал предложить арабским странам направить войска в Газу

    Самый тонкий iPhone проверили на прочность

    Появились данные о состоянии пострадавших при атаках беспилотников в Крыму

    Появились подробности о расправившейся с тремя своими детьми россиянке

    Обратившейся к врачам с болями в желудке россиянке запретили целоваться

    41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась фигурой в откровенном корсете

    Администрация Трампа приблизилась к «историческому прогрессу» в борьбе с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости