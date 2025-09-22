Россия
Раскрыты последствия удара ВСУ по Крыму дронами с фугасными боезарядами

В школе Фороса из-за удара дронов ВСУ с фугасными боезарядами выбило окна
Анастасия Шейкина
Фото: Global Look Press

В крымском Форосе после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами с фугасными боезарядами в школе выбило окна. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

«Практически все окна выбило, двор сейчас завален осколками, обломками. Видно, что удар был достаточно мощный», — сообщила она.

На опубликованных изданием кадрах видно разбитые окна школы, а также поврежденный фасад. При этом несущие конструкции школы не повреждены.

Как ранее уточнял советник главы Крыма Олег Крючков, в школе Фороса полностью разрушен актовый зал, а также сильно повреждена библиотека. По его данным, ранения получил охранник.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября. Под удар попали объекты в курортной зоне Фороса, где, как заверили в Минобороны, отсутствуют военные объекты. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, пострадали еще 16.

