Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:31, 22 сентября 2025Россия

В Госдуме пригрозили Украине возмездием после удара по Крыму

Депутат Шеремет: Украину ждет возмездие за удар ВСУ по курортной зоне Крыма
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Украина заплатит высокую цену за удар по курортной зоне Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену», — сказал парламентарий.

Он назвал случившееся террористическим актом и подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать мирное население полуострова не останется безнаказанной.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября, с помощью дронов с фугасными боезарядами. Под удар попали объекты в курортной зоне Фороса, где, как заверили в Минобороны, отсутствуют военные объекты. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, пострадали еще 16. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнял, что, в школе Фороса в результате удара полностью разрушен актовый зал, а также сильно повреждена библиотека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Крыму дронами с фугасными боезарядами

    В МВД раскрыли амплуа скрывающихся на сайтах знакомств аферистов

    Гуляющую с топором по улицам россиянку отказались изолировать по одной причине

    На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

    Названа самая приоритетная для операторов БПЛА цель на передовой

    Российский оператор дрона рассказал про «удары вслепую» по украинской технике

    Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шесть бойцов украинской армии

    Назван главный способ борьбы с украинским дроном «Баба-Яга»

    Россиян предупредили об опасности употребления алкоголя во время болезни

    Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости