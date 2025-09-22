В Госдуме пригрозили Украине возмездием после удара по Крыму

Депутат Шеремет: Украину ждет возмездие за удар ВСУ по курортной зоне Крыма

Украина заплатит высокую цену за удар по курортной зоне Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Возмездие не за горами и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену», — сказал парламентарий.

Он назвал случившееся террористическим актом и подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать мирное население полуострова не останется безнаказанной.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября, с помощью дронов с фугасными боезарядами. Под удар попали объекты в курортной зоне Фороса, где, как заверили в Минобороны, отсутствуют военные объекты. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, пострадали еще 16. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнял, что, в школе Фороса в результате удара полностью разрушен актовый зал, а также сильно повреждена библиотека.