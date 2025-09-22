Подстанция загорелась на юге России после атаки ВСУ

В Краснодарском крае подстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА

В Каневском районе Краснодарского края подстанция загорелась после атаки Ворруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции», — сообщил оперштаб.

По его данным, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

ВСУ атаковали юг России в ночь на понедельник, 22 сентября. О взрывах сообщали жители Ейска и Славянска-на-Кубани. Всего они слышали около десяти взрывов. В Славянском районе Кубани обнаружили обломки дронов, часть из них упали на жилые дома.

