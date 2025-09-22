Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 22 сентября 2025Россия

Подстанция загорелась на юге России после атаки ВСУ

В Краснодарском крае подстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В Каневском районе Краснодарского края подстанция загорелась после атаки Ворруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции», — сообщил оперштаб.

По его данным, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

ВСУ атаковали юг России в ночь на понедельник, 22 сентября. О взрывах сообщали жители Ейска и Славянска-на-Кубани. Всего они слышали около десяти взрывов. В Славянском районе Кубани обнаружили обломки дронов, часть из них упали на жилые дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

    Россйиский губернатор сообщил об очень тяжелой ситуации из-за атак ВСУ

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Синоптик объяснил рекордное потепление в Москве

    Подстанция загорелась на юге России после атаки ВСУ

    Крокодил утащил из лодки 12-летнего мальчика

    Девушка пожаловалась на комплексующего из-за размера члена парня и получила совет

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в микрошортах и раскрыла секрет стройности

    ВСУ уличили в использовании в боях напечатанных на 3D-принтере мин

    В России предложили сократить зарплаты директорам школ и главврачам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости