01:35, 22 сентября 2025Россия

Раскрыты подробности атаки БПЛА на российский регион

При атаке БПЛА ВСУ на Славянск-на-Кубани несколько домов получили повреждения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Славянск-на-Кубани. В результате было повреждено несколько домов, также начался пожар. Об этом сообщает оперштаб региона.

«В Славянском районе обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани», — говорится в сообщении. Уточняется, что повреждения получили фасады и крыши домов. Кроме того, выбило стекла в окнах.

Также, отметили в оперштабе, на территории промышленной зоны загорелась трава. Подчеркивается, что никто не пострадал. Обнаружены обломки беспилотников, на местах работают оперативные службы.

Ранее о взрывах над Славянском-на-Кубани и Ейском сообщали местные жители. Всего они слышали около десяти взрывов.

