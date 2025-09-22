Раскрыты подробности атаки БПЛА на российский регион

При атаке БПЛА ВСУ на Славянск-на-Кубани несколько домов получили повреждения

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Славянск-на-Кубани. В результате было повреждено несколько домов, также начался пожар. Об этом сообщает оперштаб региона.

«В Славянском районе обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани», — говорится в сообщении. Уточняется, что повреждения получили фасады и крыши домов. Кроме того, выбило стекла в окнах.

Также, отметили в оперштабе, на территории промышленной зоны загорелась трава. Подчеркивается, что никто не пострадал. Обнаружены обломки беспилотников, на местах работают оперативные службы.

Ранее о взрывах над Славянском-на-Кубани и Ейском сообщали местные жители. Всего они слышали около десяти взрывов.