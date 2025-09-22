Сразу в двух российских городах прогремели взрывы

Mash: Взрывы раздались над Славянском-на-Кубани и Ейском

На фоне объявленной в Краснодарском крае беспилотной опасности сразу над двумя городами Кубани прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на местных жителей.

«Жители Славянска-на-Кубани и Ейска слышали около десяти взрывов в небе», — говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал Shot уточняет, что, по предварительным данным, в этих городах работает система противовоздушной обороны, уже сбито несколько дронов. Кроме того, звуки беспилотников слышат и жители Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска. Там работают тревожные сирены.

Официальная информация пока не поступала.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали около 15 человек. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.