Стало известно о состоянии пострадавшего во время атаки ВСУ в Крыму охранника школы

РЕН ТВ: Пострадавшему во время атаки ВСУ в Крыму охраннику школы побило лицо

В крымском Форосе охраннику школы во время атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) побило все лицо, он находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям российского телеканала, в общеобразовательном учреждении произошли два взрыва. Как утверждает коллега раненого охранника, мужчина получил травмы, когда выбежал и увидел пламя.

Осколки задели лицо охранника. Его оперативно доставили в больницу.

Пришедший на смену охранник рассказал РЕН ТВ, что внутри здания все полыхало.

До этого сообщалось, что в школе Фороса из-за удара украинских беспилотников с фугасными боезарядами выбило окна.

Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что в школе Фороса полностью разрушен актовый зал, а также сильно оказалась повреждена библиотека.

ВСУ атаковали Крым вечером 21 сентября. Под удар попали объекты в курортной зоне Фороса, где, как объяснили в Минобороны, отсутствуют военные объекты. По последней информации, жертвами атаки стали три человека, еще 16 получили различные ранения.