Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 22 сентября 2025Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего во время атаки ВСУ в Крыму охранника школы

РЕН ТВ: Пострадавшему во время атаки ВСУ в Крыму охраннику школы побило лицо
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В крымском Форосе охраннику школы во время атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) побило все лицо, он находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям российского телеканала, в общеобразовательном учреждении произошли два взрыва. Как утверждает коллега раненого охранника, мужчина получил травмы, когда выбежал и увидел пламя.

Осколки задели лицо охранника. Его оперативно доставили в больницу.

Пришедший на смену охранник рассказал РЕН ТВ, что внутри здания все полыхало.

До этого сообщалось, что в школе Фороса из-за удара украинских беспилотников с фугасными боезарядами выбило окна.

Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что в школе Фороса полностью разрушен актовый зал, а также сильно оказалась повреждена библиотека.

ВСУ атаковали Крым вечером 21 сентября. Под удар попали объекты в курортной зоне Фороса, где, как объяснили в Минобороны, отсутствуют военные объекты. По последней информации, жертвами атаки стали три человека, еще 16 получили различные ранения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Крыму дронами с фугасными боезарядами

    В МВД раскрыли амплуа скрывающихся на сайтах знакомств аферистов

    Гуляющую с топором по улицам россиянку отказались изолировать по одной причине

    На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

    Названа самая приоритетная для операторов БПЛА цель на передовой

    Российский оператор дрона рассказал про «удары вслепую» по украинской технике

    Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шесть бойцов украинской армии

    Назван главный способ борьбы с украинским дроном «Баба-Яга»

    Россиян предупредили об опасности употребления алкоголя во время болезни

    Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости