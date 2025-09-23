ВСУ массово атаковали Москву. Сообщается о более чем 40 сбитых дронах. Что известно к этому часу?

Момент взрыва беспилотников ВСУ на парковке в Реутове попал на видео

Украина выпустила в сторону Москвы десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), начиная с вечера понедельника, 22 сентября. В общей сложности по состоянию на 11:23 вторника, 23 сентября, на подлете к российской столице силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит 41 дрон, о чем рассказал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник не привел каких-либо конкретных данных о местах ликвидации БПЛА и последствиях атаки. Он только сообщил, что на месте падения их обломков работают специалисты экстренных служб.

Гул от низколетящего самолета, огненный шар в небе и взрыв испугали москвичей

Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение и взрыв дрона в подмосковном Реутове этой ночью. Сбитый беспилотник упал на припаркованные авто. Недалеко от места происшествия буквально за несколько секунд до взрыва проходили люди.

Кроме того, во время налета дронов один из самолетов, направлявшихся в сторону Внуково, крайне низко пролетел над жилыми домами, издав громкий гул и испугав горожан. Также жители города увидели в небе огненный шар: что именно это было — выпущенный системой ПВО снаряд или пораженный дрон — остается неизвестным.

Помимо Московского региона ВСУ ночью также попытались нанести удары по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областям и Республике Крым

Налет БПЛА вновь негативно сказался на путешествующих

В связи с массированной атакой в ночь на вторник ограничить работу пришлось аэропорту Шереметьево. Многим вновь пришлось ночевать в авиагавани. Согласно данным на десять часов утра, в общей сложности в аэропортах Москвы задержано и отменено около 200 рейсов, передает ТАСС.

Так, в Шереметьево на вылет и прилет задержан 71 рейс, еще 96 отменили. В Домодедово задержано четыре рейса, еще два отменено. Во Внуково 40 рейсов задержали и пять перенаправили в региональные аэропорты. В Жуковском, в свою очередь, задержан один рейс, три отменено.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России дали объяснение тактике ВСУ

По мнению военкора Александра Коца, ночная атака на Москву связана с визитом украинского президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Коц считает, что Зеленский хотел показать американскому главе Дональду Трампу «красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом», как своеобразное доказательство могущества Киева.

При этом российский военкор подчеркнул, что задумка Зеленского не удалась, так как систему ПВО Москвы так и не удалось пробить. Однако, по его словам, ВСУ продолжают «поиск бреши в сам город».