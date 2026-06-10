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15:13, 10 июня 2026Россия

Под Москвой подросток заставил школьника встать перед ним на колени и попал на видео

В Балашихе 17-летний подросток обматерил школьников в лифте и поставил одного на колени
Майя Назарова

В подмосковной Балашихе 17-летний подросток обматерил школьников в лифте и заставил одного из них встать перед ним на колени. Действия юноши попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как подросток удерживает кабину лифта и оскорбляет двух мальчиков. Одному из них под угрозами приходится сесть на колени.

Как утверждает Mash, юноша начал яро выражать недовольство, когда поднимался с детьми 8 и 11 лет. После издевательств над мальчиками он сбежал. Сотрудникам полиции в Подмосковье удалось установить личность хулигана, его объявили в розыск.

До этого сообщалось, что в Свердловской области подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени перед камерой. По факту произошедшего возбуди ли уголовное дело по статье «Хулиганство».

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