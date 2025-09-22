Россия
21:55, 22 сентября 2025Россия

Жителей Новой Москвы перепугал низколетящий грузовой самолет

Самолет Ан-124 на экстремально низкой высоте пролетел над Новой Москвой
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет пролетел над Новой Москвой на крайне низкой высоте, предположительно, из-за угрозы дронов, пишет Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах оказался тяжелый транспортный самолет Ан-124, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов.

Самолету, предположительно, пришлось лететь на малой высоте во время атаки БПЛА и закрытия аэропорта Шереметьево.

Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.

