Жителей Новой Москвы перепугал низколетящий грузовой самолет

Самолет Ан-124 на экстремально низкой высоте пролетел над Новой Москвой

Самолет пролетел над Новой Москвой на крайне низкой высоте, предположительно, из-за угрозы дронов, пишет Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах оказался тяжелый транспортный самолет Ан-124, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов.

Самолету, предположительно, пришлось лететь на малой высоте во время атаки БПЛА и закрытия аэропорта Шереметьево.

