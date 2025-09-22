Жителей Новой Москвы перепугал низколетящий грузовой самолет

Самолет пролетел над Новой Москвой на крайне низкой высоте, предположительно, из-за угрозы дронов, пишет Telegram-канал Baza.
На опубликованных кадрах оказался тяжелый транспортный самолет Ан-124, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов.
Самолету, предположительно, пришлось лететь на малой высоте во время атаки БПЛА и закрытия аэропорта Шереметьево.
Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.