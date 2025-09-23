Россия
Падение и взрыв дрона в Подмосковье попали на видео

В Подмосковье дрон взорвался и повредил машины жителей, это попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Падение и взрыв дрона в Подмосковье попали на видео. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

Вечером 23 сентября столичный регион был атакован украинскими беспилотниками. На кадрах, снятых в Реутове, видно падение дрона на автомобильную парковку. В момент удара происходит яркая вспышка, сопровождающаяся хлопком. После этого срабатывают автомобильные сигнализации, и двор наполняется их шумом.

Итоги атаки подвел уже 23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что всего над столицей было сбито около 30 беспилотников.

