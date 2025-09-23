Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Собянин: Силами ПВО сбиты четыре летевших на Москву БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты несколько летевших на Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал столичный градоначальник, на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Еще три беспилотника были уничтожены системой ПВО около 4:30, а примерно в три часа ночи военные сбили еще два дрона.

