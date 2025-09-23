На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбила еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые попытались атаковать Москву. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение дня 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались нанести удар по территории России при помощи дронов. «С 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат», — рассказали в Минобороны.