Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:54, 23 сентября 2025Россия

На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбила еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые попытались атаковать Москву. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение дня 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались нанести удар по территории России при помощи дронов. «С 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат», — рассказали в Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США исключили выход Украины на границы 1991 года

    Ученые обнаружили у одного вида акул склонность к «оргиям»

    На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника

    Захарова оценила слова о нападении России на Одесскую область через Молдавию

    Эрдоган оценил свои отношения с Путиным

    «Роскосмос» пообещал запустить 300 ракет

    Российский снайпер подстрелил «Бабу-Ягу» и снял это на видео

    Украинцы взяли штурмом ТЦК и выпустили мобилизованных

    Эрдоган высказался о завершении конфликта на Украине

    Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости