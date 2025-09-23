Россия
04:32, 23 сентября 2025Россия

На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

Собянин: Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать Москву. Об этом в мессенджере MAX написал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны заявили, что в течение дня 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались нанести удар по территории России при помощи дронов. «С 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат», — уточнили в ведомстве.

