На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

Собянин: Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать Москву. Об этом в мессенджере MAX написал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны заявили, что в течение дня 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались нанести удар по территории России при помощи дронов. «С 15:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат», — уточнили в ведомстве.