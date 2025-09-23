Огненный шар в небе над Москвой во время атаки ВСУ сняли на видео

Момент уничтожения атаковавшего Москву дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Ролик опубликовал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

На записи виден похожий на огненный шар объект, движущийся с большой скоростью над жилой застройкой. Из ролика и его описания непонятно, что именно запечатлено на нем, — выпущенный системой ПВО снаряд или пораженный дрон.

Запись была сделана на юго-западе российской столицы, уточнил Рогов.

Вечером 22 сентября Москву атаковали украинские дроны. О подробностях отражения атаки горожан информировал мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению военкора Александра Коца, атака была организована политическим руководством Украины перед встречей украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.