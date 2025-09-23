Бывший СССР
Военкор объяснил ночной налет дронов ВСУ на Москву

Военкор Коц: Зеленский хотел показать Трампу затянутую черным дымом Москву
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву связан с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный корреспондент Александр Коц.

Он предположил, что украинский лидер хотел продемонстрировать главе Белого дома Дональду Трампу «красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом», как доказательство некоего могущества Киева. «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы», — отметил военкор.

При этом Коц предупредил, что ВСУ продолжат искать способы пробиться к российской столице. «То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город», — резюмировал он.

В ночь на 23 сентября Москва подверглась попытке массированной атаки ВСУ. По заявлению мэра столицы Сергея Собянина, система противовоздушной обороны Минобороны России уничтожила 32 дрона на подлете к городу.

Ранее Собянин рассказал, что городу удается противостоять атакам дронов ВСУ благодаря эшелонированной защите. Также, по его словам, эффективность работы системы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9 процента. Градоначальник отметил, что «в мире никто ничего подобного не достигал».

    Все новости