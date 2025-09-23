Стало известно о применении ВСУ необычного вооружения в ходе массированной атаки по России

РБК: В ходе ночной атаки по России ВСУ массированно применяли воздушные шары

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали необычное вооружение — воздушные шары — в ходе массированной ночной атаки по России. О применении этих средств стало известно из публикации РБК.

По информации издания, ссылающегося на источник в Минобороны, такое количество шаров во время атак ВСУ еще не фиксировалось. При этом отмечается, что воздушные шары применяли не прицельно, без какой-либо точности.

С какой целью использовались шары — как носители взрывчатых веществ или как способ отвлечь российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), — не уточняется.

Известно, что в ночь на 23 сентября средства ПВО уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Атакам подверглись десять субъектов, среди которых Московский регион, Крым, Саратовская и Самарская области, а также приграничные территории.