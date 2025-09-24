Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:28, 24 сентября 2025Забота о себе

Названы обращающие вспять старение повседневные привычки

Infobae: Физическая активность обращает вспять биологическое старение
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Troyan / Shutterstock / Fotodom

Врачи из Клиники Мэйо в США заявили, что биологическое старение можно обратить вспять, если придерживаться пяти повседневных привычек. Об этом сообщает издание Infobae.

Физическую активность медики назвали одним из самых эффективных способов оздоровления стареющего организма. Так, силовые тренировки не реже двух-трех раз в неделю положительно влияют на кости и мышцы.

Во-вторых, нужно сбалансированно питаться. Долголетию, по мнению специалистов, способствует средиземноморская диета, а вот употребление алкоголя, сладких напитков и ультраобработанных продуктов они призвали сократить.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Важным моментом врачи назвали и тщательный уход за полостью рта. Дело в том, что хорошая гигиена снижает риск возникновения не только кариеса, но и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Еще одной рекомендуемой экспертами привычкой является ежедневное обучение, которое замедляет старение головного мозга. В заключение они посоветовали для сохранения жизненной силы спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Ранее диетолог Мелисса Джагер рассказала о продуктах для долголетия. С этой целью она посоветовала добавить в рацион миндаль.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости