09:59, 24 сентября 2025Экономика

Россияне назвали отпугивающие от жилья факторы

«Выберу.ру»: Россияне отказываются покупать жилье рядом с болотами и кладбищами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Многие россияне отказываются покупать жилье из-за его близости к кладбищу, болотистым местностям и другим неоднозначным объектам. Факторы, отпугивающие покупателей от недвижимости, назвали эксперты маркетплейса «Выберу.ру», передают РИА Новости.

Против кладбища рядом с квартирой или домом проголосовали 14 процентов респондентов, против болота — 18 процентов. Почти каждый шестой заявил, что не хотел бы жилье с видом на мусорную площадку или трансформатную будку. Другие причины отказа от покупки включают темные, узкие подъезды, неприятный запах в доме, окна на северную сторону, близость высоковольтных ЛЭП.

При этом 27 процентов опрошенных готовы доплатить за панорамный вид из окон. Еще 22 процента согласны дополнительно потратиться на высокие потолки, а 14 процентов — на необычную архитектуру.

Ранее стало известно, что четверть россиян жалуется на постоянное нарушение тишины со стороны соседей.

