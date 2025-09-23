Россияне пожаловались на раздражение из-за посторонних звуков

Forma: Четверть россиян раздражает постоянное нарушение тишины

Четверть россиян раздражает постоянное нарушение тишины со стороны соседей. Это следует из опроса девелопера Forma, который есть в распоряжении «Ленты.ру».



При этом для 38 процентов россиян посторонние звуки не являются источником раздражения, однако все же доставляют определенный дискомфорт. Каждый четвертый участник опроса сообщил, что хоть и замечает шум от соседей, но старается не обращать на него внимание.



Крайне редко с шумом сталкиваются 38 процентов опрошенных. Несколько раз в месяц посторонние звуки замечают 22 процента россиян, а 19 процентов слышат своих соседей несколько раз в неделю. На постоянной основе с шумом сталкивается каждый пятый участник опроса.



Самый распространенный шум — ремонтные работы. Эту проблему обозначили 52 процента опрошенных. Также выяснилось, что громкие разговоры беспокоят соседей чаще (38 процентов), чем громкая музыка (34 процента). Также к распространенным шумам можно отнести детский плач, который регулярно слышат 28 процента россиян. Со звуками от постоянных вечеринок сталкивается каждый четвертый участник опроса. Намного реже жильцов беспокоит работа бытовых приборов (16 процентов). Звук включенного телевизора и домашних животных на постоянной основе отметили по 11 процентов респондентов.

Тишину можно предусмотреть еще на этапе выбора квартиры, заявили в Forma. Многие девелоперы заранее оформляют шумоизоляцию межэтажных перекрытий, ставят дополнительные перегородки, выполняют изоляцию стеклопакетов. Усилить защиту от звуков в уже купленной квартире всегда можно с помощью шумоизоляции, добавили в компании.

Однако статистика показывает: несмотря на то, что проблема нарушения тишины актуальна для многих россиян, только восемь процентов участников опроса установили дополнительную шумоизоляцию в своей квартире. Среди остальных только треть задумывается о звукоизоляции жилья.

Причину повышенного шума 35 процентов респондентов видят в конструкции стен и высокой слышимости во всем доме. Около половины (52 процента) считают, что в их доме слышимость средняя. Также россияне уверены, что с соседским шумом можно бороться с помощью штрафов и других норм существующего законодательства. При этом 41 процент считают, что это на ситуацию не повлияет. Наиболее радикальный способ избавится от шумных соседей — переезд. К такому решению проблемы готовы 53 процента опрошенных.

Ранее россияне рассказали, что соседи раздражают их из-за шума, ремонта, неуплате за коммунальные услуги и из-за мусора, который они оставляют в подъездах и во дворе.