Четверть россиян признались в раздражении к соседям

Ortiga Development: Почти каждого четвертого россиянина раздражают его соседи

Почти каждого четвертого россиянина раздражают его соседи. К такому выводу пришли эксперты компании Ortiga Development и проекта Future Architects по результатам соответствующего опроса среди россиян возрастом от 18 лет, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации исследователей, около 75 процентов россиян находятся в хороших либо нейтральных отношениях с другими жильцами дома. Между тем 40 процентов опрошенных признались, что даже не знают, как зовут их соседей.

Среди главных причин раздражения и ссор респонденты перечислили шум от соседей сверху — такой ответ дали 33 процента. В топ самых популярных причин также вошли вечный ремонт (27 процентов) и неуплата за «коммуналку» и капремонт (24 процента). Помимо этого, неудобства создают мусор, которые люди оставляют в подъездах и во дворе.

Решить проблему неудавшихся отношений с соседями, по мнению 66 процентов россиян, поможет создание общественных пространств во дворе, где жители дома могли бы знакомиться и общаться. 17 процентов респондентов заявили, что готовы выходить для обсуждения и решения конфликтов на совместные субботники, а еще 17 процентов считают, что помочь в этом могли бы праздники или мероприятия на придомовой территории.

