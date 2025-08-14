Россиянам дали советы при затоплении квартиры соседями

Эксперт по ЖКХ Бондарь: При затоплении квартиры соседями обесточьте розетки

В случае, если квартиру затопили соседи, в первую очередь следует обесточить розетки в зоне протечки во избежание короткого замыкания, а также убрать технику и мебель из зон, где может оказаться вода. Советы по этому вопросу россиянам дал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с телеканалом «Москва 24».

Второй шаг — сообщить о проблеме соседям. В случае, если их нет дома, Бондарь порекомендовал незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании (УК) — та обязана круглосуточно реагировать на подобные ЧП. Специалисты организации должны будут перекрыть воду на стояке или в подвале в случае, если источник находится в общедомовом трубопроводе. Однако при необходимости попасть в квартиру понадобится вызвать полицию или МЧС, поскольку самовольное проникновение в чужой дом чревато уголовной ответственностью.

После того, как потоп будет устранен, важно зафиксировать ущерб. Представители УК обязаны составить акт, содержащий дату и время происшествия, предполагаемую причину, описание повреждений и подписи всех участников осмотра. В случае уклонения от оформления документа эксперт порекомендовал направить письменное требование на адрес управляющей компании, а также самостоятельно зафиксировать повреждения с помощью фото и видео и пригласить свидетелей. Бондарь подчеркнул, что все эти доказательства понадобятся в суде.

Когда причина залива кроется в неисправности стояка, запорного крана за пределами квартиры либо другого общедомового имущества, ответственность за аварию понесет управляющая организация. Если же вода пошла из-за бытовой техники или труб в квартире, отвечать за случившееся придется ее хозяину, отметил специалист. Он уточнил, что претензии и требования возместить ущерб необходимо будет направить тому, кто отвечает за аварийный участок. «До начала ремонта не стоит выбрасывать испорченные вещи — их состояние необходимо зафиксировать для оценки ущерба. Плюс не рекомендую договариваться с виновными «на словах» без расписок: в спорных ситуациях письменные доказательства имеют решающее значение», — заключил эксперт.

