Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:03, 14 августа 2025Экономика

Россиянам дали советы при затоплении квартиры соседями

Эксперт по ЖКХ Бондарь: При затоплении квартиры соседями обесточьте розетки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В случае, если квартиру затопили соседи, в первую очередь следует обесточить розетки в зоне протечки во избежание короткого замыкания, а также убрать технику и мебель из зон, где может оказаться вода. Советы по этому вопросу россиянам дал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с телеканалом «Москва 24».

Второй шаг — сообщить о проблеме соседям. В случае, если их нет дома, Бондарь порекомендовал незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании (УК) — та обязана круглосуточно реагировать на подобные ЧП. Специалисты организации должны будут перекрыть воду на стояке или в подвале в случае, если источник находится в общедомовом трубопроводе. Однако при необходимости попасть в квартиру понадобится вызвать полицию или МЧС, поскольку самовольное проникновение в чужой дом чревато уголовной ответственностью.

После того, как потоп будет устранен, важно зафиксировать ущерб. Представители УК обязаны составить акт, содержащий дату и время происшествия, предполагаемую причину, описание повреждений и подписи всех участников осмотра. В случае уклонения от оформления документа эксперт порекомендовал направить письменное требование на адрес управляющей компании, а также самостоятельно зафиксировать повреждения с помощью фото и видео и пригласить свидетелей. Бондарь подчеркнул, что все эти доказательства понадобятся в суде.

Материалы по теме:
Россиянам назвали способ наказать управляющую компанию за грязь в подъезде
Россиянам назвали способ наказать управляющую компанию за грязь в подъезде
6 августа 2025
Россиянам напомнили о запрете складывать мусор на даче
Россиянам напомнили о запрете складывать мусор на даче
12 августа 2025

Когда причина залива кроется в неисправности стояка, запорного крана за пределами квартиры либо другого общедомового имущества, ответственность за аварию понесет управляющая организация. Если же вода пошла из-за бытовой техники или труб в квартире, отвечать за случившееся придется ее хозяину, отметил специалист. Он уточнил, что претензии и требования возместить ущерб необходимо будет направить тому, кто отвечает за аварийный участок. «До начала ремонта не стоит выбрасывать испорченные вещи — их состояние необходимо зафиксировать для оценки ущерба. Плюс не рекомендую договариваться с виновными «на словах» без расписок: в спорных ситуациях письменные доказательства имеют решающее значение», — заключил эксперт.

Ранее Дмитрий Бондарь рассказал, как наказать соседей, из квартиры которой распространяется неприятный запах, мешающий другим жильцам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

    Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

    Россияне изменили отношение к дачам

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости