Россиянин призывал помогать деньгами бойцам ВСУ и поплатился

Калининградец получил 4 года колонии за призывы помогать деньгами бойцам ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Житель Калининграда призывал помогать деньгами бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поплатился. Россиянин получил четыре года колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

58-летний мужчина критиковал действия российских властей в комментариях в различных соцсетях. Им заинтересовались сотрудники силовых структур.

К горожанину пришли с обысками, у него обнаружили пистолет Токарева с 40 боеприпасами. Удалось установить, что оружие ему подарили еще в 2012 году в Подмосковье, а когда мужчина переезжал в Калининград, он взял его с собой.

На суде мужчина признал вину, его жена пояснила, что пистолет он хотел сдать в полицию, «но никак не мог дойти».

До этого стало известно, что в Омске пенсионерку наказали за утверждение о необходимости прогнать мигрантов.

Суд усмотрел в высказывании женщины признаки противоправного деяния. Ей назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

.
