Россиянка призвала «гнать в аулы» мигрантов и поплатилась

В Омске пенсионерку наказали за утверждение о необходимости прогнать мигрантов
Алан Босиков
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Жительницу Омска наказали за утверждение о необходимости прогнать мигрантов. Об этом сообщает в Telegram телеканал «Царьград».

Россиянка написала в сети комментарий о гонениях этнических русских в Средней Азии после распада Советского Союза. В этой связи она заявила о неблагодарности жителей этого региона, приезжающих в Россию и обижающихся, что каждому из них «не дают квартиру в Подмосковье». «Гнать их всех надо к себе в аулы, пусть там плодятся», — также написала пенсионерка.

Суд усмотрел в высказывании женщины признаки противоправного деяния. Ей назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать таксистов-мигрантов за нарушение требований перевозки пассажиров. Речь идет о таких видах нарушений, как отсутствие в салоне такси информации, предусмотренной правилами перевозок пассажиров, невыдача пассажиру кассового чека или квитанции, а также отсутствие на автомобиле цветографической схемы такси или специального опознавательного фонаря на крыше. Размер взыскания предлагается установить в диапазоне от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения.

