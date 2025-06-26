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11:58, 26 июня 2025Россия

В России захотели ввести штрафы для таксистов-мигрантов

В Госдуме предложили ввести штрафы для таксистов-мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В России захотели ввести штрафы для таксистов-мигрантов за нарушение требований к перевозке пассажиров. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Наша инициатива затрагивает только мигрантов, а принимать поправки в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — прим. "Ленты.ру") необходимо для повышения безопасности пассажиров», — обозначил парламентарий.

Речь идет о таких видах нарушений, как отсутствие в салоне такси информации, предусмотренной правилами перевозок пассажиров, невыдача пассажиру кассового чека или квитанции, а также отсутствие на автомобиле цветографической схемы такси или специального опознавательного фонаря на крыше. Размер взыскания предлагается установить в диапазоне от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам отказываться от таксиста-мигранта. Авторы инициативы отмечали, что это повысит безопасность пассажиров и даст им больше контроля при выборе водителя, что, в свою очередь, должно помочь уменьшить количество нежелательных инцидентов.

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